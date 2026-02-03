Герой России провел встречу с личным составом 1-й армии ПВО в Балашихе

В микрорайоне Северный городского округа Балашиха Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев провел политический час для личного состава 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. В ходе встречи Клещерев рассказал об адаптации ветеранов боевых действий в рамках действующих федеральных программ и ответил на вопросы участников по мерам социальной поддержки.

Также обсуждались актуальные задачи, стоящие перед Вооруженными силами, и вопросы взаимодействия с населением.

«Такие мероприятия проводятся представителями Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе на регулярной основе и направлены на повышение эффективности службы и укрепление морально‑психологического состояния личного состава», — отметил Иван Клещерев.

1‑я армия ПВО особого назначения выполняет важную задачу по противовоздушной и противоракетной обороне значительной части европейской территории страны, включая Москву. По словам представителей частей, армия несет боевое дежурство непрерывно уже более трех лет, поддерживая готовность и устойчивость сил и средств.