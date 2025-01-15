Герой России провел урок мужества для школьников в Орехово-Зуеве

Участник специальной военной операции Максим Шоломов встретился с главой муниципалитета Русланом Заголовацким. По приглашению отца Героя России Алексея Осокина, погибшего в зоне СВО, подполковник провел урок мужества для учащихся гимназии № 15.

Максим Шоломов рассказал школьникам о своей судьбе и о том, как сохранить веру в жизнь, потеряв обе руки. В ходе боевых действий участник СВО неделю круглосуточно удерживал позиции на границе Луганской Народной Республики и Харьковской области. При выводе бойцов из окружения начался стрелковый бой. В Шоломова выстрелили из гранатомета, и ему отсекло левую руку.

Через несколько часов при эвакуации военнослужащего погрузили в БМП, который вскоре был подбит противотанковой управляемой ракетой. При этом у Максима Шоломова сгорела правая рука, которую затем ампутировали в госпитале.

В течение девяти месяцев участник СВО проходил реабилитацию. Именно в госпитале его и нашла высокая награда. «Когда меня награждали „Золотой Звездой“ Героя России, мне еще сильнее хотелось вернуться на специальную военную операцию. Мне казалось на тот момент, что я могу сделать больше», — поделился герой.

Сейчас Максим Шоломов служит в военном комиссариате Москвы и занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.