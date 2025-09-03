Герой России отвел в первый класс дочь погибшего участника СВО из Балашихи

В Балашихе состоялось трогательное событие — Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев лично провел в первый класс Еву Ермолаеву, дочь погибшего участника спецоперации Александра Ермолаева. Александр Ермолаев ушел на выполнение боевых задач в зону СВО в 2024 году и героически погиб, исполняя свой воинский долг.

Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов СВО было создано в марте 2025 года и за недолгое время своей работы уже оказало помощь многим семьям участников спецоперации. Организация предоставляет поддержку в трудоустройстве, медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Благодаря усилиям Ассоциации, многие ветераны и их близкие нашли работу на предприятиях городского округа Балашиха.

«Для нас честь быть рядом с семьями наших боевых товарищей в такие важные моменты, как День знаний. Мы всегда будем поддерживать их детей и помогать в воспитании уважения к подвигам отцов», — подчеркнул Иван Клещерев.

Особое внимание в деятельности Ассоциации уделяется развитию спорта и вовлечению ветеранов в активную общественную жизнь. Участники СВО формируют спортивные команды, проводят встречи с молодежью, участвуют в патриотических проектах и своим примером воспитывают уважение к истории и службе Отечеству.

Стать членом Ассоциации ветеранов специальной военной операции может каждый, кто принимал участие в СВО. Для этого необходимо обратиться по адресу: городской округ Балашиха, Московский проспект, 13.