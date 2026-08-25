Герой России Людмила Болилая посетила музей СВО в Дмитрове

21 августа участница специальной военной операции побывала в музее, который почти год работает в Подмосковном политехническом колледже. Студенты провели для нее экскурсию, а затем состоялась открытая встреча с жителями округа.

Людмила Болилая сейчас является слушателем Академии Генерального штаба Российской Федерации. За время существования музей СВО принял более 3,5 тысячи посетителей.

Гостью встретили первый заместитель главы округа Евгений Тертышников и заместитель главы Светлана Зосимова. Они вручили ей памятный подарок от имени главы муниципалитета Михаила Шувалова.

Студенты второго курса, которые провели экскурсию, рассказали об экспозиции, причинах специальной военной операции и помощи, которую жители округа оказывают бойцам. Значительная часть предметов — подлинные экспонаты, привезенные из зоны боевых действий.

Людмила Болилая отметила, что музей передает атмосферу происходящего, и инсталляция с детской песочницей, в которую попал снаряд, — это реальность, но важно, чтобы дети видели это только на экспозиции. Она также подчеркнула, что экскурсии от студентов помогают говорить с молодежью на понятном языке.

Далее состоялась открытая встреча. Пообщаться с Героем России пришли студенты, ветераны, представители «Боевого братства», участники «Активного долголетия» и местные жители.

Людмила Болилая рассказала о своей жизни: она уроженка Саратова, почти 15 лет проработала фельдшером на скорой помощи, а весной 2023 года подписала контракт и отправилась на передовую в качестве медицинской сестры. Во время одной из эвакуаций она закрыла собой раненого бойца и получила тяжелое ранение, за что ей присвоили звание Героя России.

Людмила Вячеславовна также рассказала о боевых товарищах, отношениях с мамой и попросила молодежь беречь и ценить родителей. Она подчеркнула, что герои — это все, кто воспитывает детей честными и любящими страну, кто помогает бойцам гуманитарной помощью и письмами.

После встречи она поблагодарила жителей за прием и выразила желание вновь посетить округ.