Герой России из Балашихи вошел в состав совета образовательной программы для бойцов СВО

В Московской области продолжают адаптировать участников специальной военной операции. Важным шагом в этом направлении стало вступление Героя России и президента Ассоциации военнослужащих и ветеранов спецназа «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергея Лысюка из Балашихи в состав Общественного совета образовательной программы для бойцов спецоперации «Герои Подмосковья».

Этот проект стал продолжением инициативы «Время Героев», он помогает готовить высококвалифицированные кадры из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных госкомпаниях.

Сергей Лысюк вместе с военным журналистом Александром Сладковым, руководителем фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольгой Ермаковой и певицей Ютой будет принимать окончательные решения о включении кандидатов в региональную программу «Герои Подмосковья».

Участвовать в проекте может любой демобилизовавшийся боец специальной военной операции, обладающий высшим образованием и управленческим опытом. Для защитников, находящихся в фронте, предусмотрели возможность попасть в резерв для отложенного обучения.

Заявки на участие в кадровой программе «Герои Подмосковья» принимают до 30 апреля. Очно-заочное годичное обучение начнется в сентябре и разрабатывается в сотрудничестве с Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Каждому участнику назначат персонального наставника из числа членов правительства Московской области и руководителей муниципальных образований региона.

Для того, чтобы попасть в проект, необходимо заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и очное собеседование с экспертами. Полные условия можно найти на сайте герои-подмосковья.рф.

По завершении обучения участники сдают экзамены и могут пройти стажировку в Правительстве Московской области и органах местного самоуправления с возможностью дальнейшего трудоустройства на руководящие должности в сфере государственного и муниципального управления. Подробная информация по телефону: 8 (498) 602-00-26 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.