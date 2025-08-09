Герой России Иван Клещерев провел встречу со школьниками в Балашихе

Инженерный класс гимназии № 1, специализирующийся на авиастроении и разработке беспилотных систем, стал площадкой для откровенного и содержательного диалога. Ребята с интересом слушали Ивана Клещерева, задавали вопросы о его службе и подвигах, за которые он был награжден Золотой звездой Героя России. Его личный опыт и достижения вдохновили юных инженеров и патриотов.

«Для нас очень важно взаимодействие с ребятами, которые приходят со специальной военной операции. И они очень нужны в школе, нам нужна их помощь в патриотическом воспитании наших ребят, чтобы они четко понимали и давали правильную оценку тому, что происходит сегодня на мировой арене, чтобы они росли людьми, которые действительно любят свою родину, знают ее историю и любят свой народ, и чувствовали себя частью этого народа», — поделилась Вероника Бусыгина.

Иван Клещерев также поделился планами Ассоциации ветеранов по организации патриотических мероприятий. Он сообщил, что каждый ветеран будет работать со своей школой, проводя уроки мужества и рассказывая о значимых подвигах своих предков. Кроме того, планируются спортивные мероприятия, которые объединят ветеранов и молодежь.