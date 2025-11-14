Герой России Андрей Соловьев провел урок мужества для кадетов в Солнечногорске

В Радумльском кадетском корпусе состоялся урок мужества, организованный Ассоциацией ветеранов СВО Солнечногорска. Мероприятие было посвящено Дню радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации. Перед кадетами выступил Герой России, командир огнеметного взвода Андрей Соловьев, продолжая серию встреч по патриотическому воспитанию молодежи.

Андрей Соловьев поделился с учащимися личным боевым опытом. Он рассказал о подвигах, за которые ему было присвоено высокое звание Героя России, а также о своей нынешней работе в 27-м научном центре Министерства обороны РФ в качестве старшего научного сотрудника и помощника сенатора Совета Федерации. В ходе встречи кадеты получили возможность задать вопросы, узнавая больше о воинской службе, героизме и патриотизме.

В конце события директора Радумльского кадетского корпуса Владимира Красина, который также является депутатом Совета депутатов и членом местной фракции «Единая Россия», удостоили медали «За активную военно-патриотическую работу» от Союза ветеранов войск РХБЗ.

«Такие встречи имеют огромное значение для формирования у молодежи правильных ценностных ориентиров. Общение с настоящими героями, людьми, которые на своем примере показывают, что такое мужество, самоотверженность и преданность Родине, воспитывает в юных сердцах чувство гордости и ответственности. Мы видим, насколько заинтересованно дети слушают, какие глубокие вопросы задают — это значит, что цель патриотического воспитания достигается», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Подобные уроки мужества регулярно организуются в различных учебных заведениях всего округа.