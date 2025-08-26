Депутат Безуглая обвинила во лжи Генштаб ВСУ из-за заявления по Новогеоргиевке

Представители Генштаба ВСУ заявили, что ВС России якобы не освободили Запорожское и Новогеоргиевку в Днепропетровской области. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая прокомментировала эти заявления в своем Telegram-канале.

«Генштаб — лжецы», — написала она.

Пресс-служба Генштаба ВСУ сегодня заявила, что украинская армия якобы продолжает бои в Запорожском и Новогеоргиевке.

Представитель украинской группировки рассказал AFP, что руководство Вооруженных сил Украины признало, что российские военные зашли в Днепропетровскую область.

В минувший понедельник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Новогеоргиевку. Это седьмой населенный пункт в Днепропетровской области, который взяли под свой контроль российские бойцы.