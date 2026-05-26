Генераторы отправили бойцам СВО из Солнечногорска

Передачу гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции организовали 25 мая в деревне Есипово городского округа Солнечногорск. Представителям Ассоциации ветеранов СВО передали два дизельных генератора для отправки военнослужащим на передовую.

Оборудование предназначено для обеспечения электроэнергией техники и средств связи в зоне боевых действий. Генераторы помогут заряжать аккумуляторы беспилотников, поддерживать работу оборудования и использовать технику в полевых условиях. В сборе и доставке помощи приняли участие представители округа и общественных организаций.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска на постоянной основе направляет военнослужащим гуманитарные грузы. В зону спецоперации передают питьевую воду, продукты длительного хранения, медикаменты, инструменты и предметы первой необходимости. Организация также поддерживает семьи военнослужащих и оказывает помощь мирным жителям.

«Передача генераторов является частью постоянной помощи нашим военнослужащим. Каждая отправка имеет большое значение для бойцов, которые находятся на передовой. Мы продолжим объединять усилия ради поддержки защитников страны», — сказала советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Жители округа могут присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Ассоциация ветеранов СВО принимает обращения по адресу: улица Красная, дом 22А, первый этаж ТЦ «Солнечный». Специалисты организации консультируют по вопросам льгот и социальных мер поддержки, а также оказывают психологическую и юридическую помощь.