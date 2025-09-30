Генераторы доставят из Ленинского округа в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Ленинского городского округа в зону проведения специальной военной операции. Защитники получат инвекторные генераторы, необходимые для обеспечения автономного электропитания.

Оборудование передали супруге одного из бойцов, который служит на Херсонском направлении. Она организует его дальнейшую отправку на передовую.

«Мы активно взаимодействуем с администрацией Ленинского городского округа, предпринимателями, образовательными учреждениями и неравнодушными жителями муниципалитета, которые оказывают посильную помощь. На этот раз компания „Ситимед“ помогла нам с закупкой всего необходимого оборудования», — отметила руководитель военно-патриотического координационного центра «Стратегия» Елены Перепелицы.

Супруга военнослужащего, которой передали генераторы, отметила, что каждая рота получит по одному устройству.

«Фронту очень нужна такая поддержка. Запросы приходят регулярно, ведь помощь требуется постоянно», — добавила она.

Отметим, что гуманитарные грузы из Ленинского городского округа в зону спецоперации отправляют на постоянной основе.