Газовые баллоны отправили из Лосино-Петровского в зону СВО

Сбор партии прошел в рамках акции «Доброе дело» благодаря муниципальному депутату Гузаль Даниловой и благотворительному фонду «Александра Нестеренко».

Боец СВО обратился с просьбой быстро отправить гуманитарную помощь. Активисты сразу откликнулись на просьбу и оперативно организовали отправку. В состав груза вошли газовые баллоны и медикаменты для оказания первой медицинской помощи в экстренных условиях. Партию передали сыну участника СВО.

«Время требует от нас быстрых и конкретных действий. Каждый из нас должен помнить: мы не просто представляем партию, мы представляем надежду и поддержку тем, кто стоит на передовой. Мы не можем оставаться в стороне, когда речь идет о жизни и здоровье наших защитников. Каждый газовый баллон, каждая коробка медикаментов — это символ нашей поддержки и благодарности тем, кто сражается за наше мирное будущее», — сказала Гузаль Данилова.

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