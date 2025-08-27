Газовые баллоны и маскировочные сети передали бойцу СВО в Подольске

В Подольске партию необходимой гуманитарной помощи передали участнику специальной военной операции. Он лично повезет на передовую продукты питания, кондитерские изделия, предметы личной гигиены, газовые баллоны и маскировочные сети.

Участник специальной военной операции с позывным Дема мобилизован уже третий год. Гумпомощь воин доставит на передовую на Херсонском направлении.

«Приехал в Подольск на 15 суток, повидать трех своих дочек и любимую жену. Через несколько дней возвращаюсь на фронт, лично привезу гумпомощь нашим бойцам. Спасибо большое всем, кто помогает», — сказал защитник Родины.

Ранее в округе за время проведения акции «Подольск помогает» собрали 2,5 тонны гуманитарной помощи в рамках губернаторской программы «Доброе дело». В том числе продукты питания, кондитерские изделия, медикаменты, средства личной гигиены, шанцевый инструмент, одежду, маскировочные сети, канцелярские принадлежности, письма и рисунки от воспитанников школ и дошкольных отделений и многое другое.

Помочь героям может любой желающий. Все необходимое принимают в волонтерском центре на улице Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.