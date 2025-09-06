Галерею портретов участников СВО открыли в Раменском

Несколько месяцев студенты и преподаватели института изобразительного искусства и дизайна Гжельского государственного университета создавали керамические панно. Идея проекта принадлежит заслуженному художнику России, директору Института изобразительного искусства и дизайна вуза Александру Рожникову.

Творческие работы создавали надглазурными красками вручную, портреты писали по фотографиям бойцов. Участниками открытия стали представители администрации округа, Совета депутатов, а также местные жители, ветераны и семьи участников спецоперации.

«Это память, на вечные-вечные года, и через тысячу лет, через две тысячи лет она будет, это вечность, передача из поколения в поколения, как передают ценные вещи, которые у вас есть», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Выставку дополнили иконы, вышитые бисером, за авторством Ильи Бодрова и Веры Чуфириной.