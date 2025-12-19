Гала-концерт конкурса военной песни прошел в Балашихе

В этом году конкурс состоялся в четырнадцатый раз и был приурочен к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На сцене выступили более 50 исполнителей — сольные вокалисты, дуэты, трио и ансамбли. Финалистов наградили памятными дипломами, а зрители отметили высокий уровень подготовки участников и эмоциональную насыщенность номеров. Среди исполнителей были и участники специальной военной операции, которые также представили свои музыкальные номера.

В торжественной части принял участие Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев. Он отметил важность конкурса для сохранения памяти о подвиге предков и для воспитания молодого поколения.

«В Балашихе большое количество исполнителей, которые всегда с желанием принимают участие в этом конкурсе. Особенно приятно, что такие сложные и взрослые песни исполняет молодое поколение, наши дети. То, как они это делают, с какими чувствами и эмоциями, говорит о многом. Такие конкурсы и мероприятия, безусловно, важны, это не только историческая память, но и поддержка наших юных талантов», — сказал Клещерев.

Конкурс подтвердил свою значимость как площадка для патриотического воспитания и творчества, объединяющая разные поколения исполнителей и слушателей вокруг темы героизма и памяти.