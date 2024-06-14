G7 предупредила китайские компании от последствиях поддержки СВО

Reuters: G7 ограничит доступ поддерживающим СВО компаниям к своим финсистемам

Фото: РИА «Новости»

Страны «Большой семерки» планируют ограничить доступ физическим лицам и организациям, которые поддерживают Россию и специальную военную операцию, к своим финансовым системам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Агентство сослалось на проект документа, согласно которому под ограничения попадут компании и люди, оказывающие помощь России в приобретении оборудования и материалов для оборонной промышленности.

Авторы материала подчеркнули, что эта мера коснется в том числе и китайских предприятий, которые помогают России обходить нефтяные санкции и поддерживают ее «военную машину».

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предложил «открыть охоту» на танкеры, которые перевозят российскую нефть.

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