Бывший чемпион России по футболу Андрей Соломатин, который сейчас заведует ремонтной базой в зоне СВО, дал интервью военкору сайта KP.RU . В ходе беседы он рассказал, почему стал участником спецоперации.

По словам футболиста, причин было несколько. Одна из них связана с деятельностью подразделения «Эспаньола».

«Тогда это был небольшой отряд, входивший в состав батальона „Восток“. Просто парни, с которыми ходил на стадион, оказались на СВО. Я начал искать варианты, как к ним попасть», — пояснил спортсмен.

Он признался, что всего за пять дней пребывания в зоне боевых действий его мировоззрение изменилось. Несмотря на обстрелы и тяжелые условия, добавил Соломатин, ему не хотелось покидать Донецк. В июле 2023 года она подписал первый контракт.