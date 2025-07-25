Фуру с гуманитарной помощью отправили из Пушкино в зону СВО

Руководитель группы компаний «Пластик Он Лайн» и депутат Дмитрий Кульков вместе со своими сотрудниками подготовил для бойцов спецоперации партию стирального геля и дезинфицирующего средства, которые разработали на предприятии. Также из Пушкинского городского округа защитникам доставят маскировочные сети, мотоцикл и другие необходимые вещи и товары.

Весь гуманитарный груз в фуру помогли загрузить члены партии «Единая Россия», работники предприятия «Пластик Он Лайн», активисты из красноармейской группы «Никто кроме нас» и неравнодушные жители.

Дмитрий Кульков поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе и отправке гуманитарной помощи.

«Мы понимаем, как важно поддерживать героев, которые защищают Родину! Их мужество и самоотверженность вдохновляют нас и вызывают глубокое уважение. Мы верим в них и ждем их скорейшего возвращения домой!» — сказал он.