ФСБ с помощью соцсетей предотвратила теракт на объекте ПВО в Подмосковье

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на объекте противовоздушной обороны в городе Долгопрудный Московской области. Об этом сообщил «Коммерсантъ» .

По данным издания, теракт в 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения планировал совершить 20-летний рядовой, который служил по контракту в должности оператора.

В середине ноября 2024 года молодой человек, «проникшийся националистической идеологией», вступил в сговор с неизвестными и согласился устроить поджог в части. Он самостоятельно изготовил бутылки с зажигательной смесью. Использовать их солдат планировал в январе или феврале этого года.

Представители ФСБ сорвали его план, когда во время мониторинга социальных сетей обнаружили одобрительные высказывания в адрес запрещенных на территории России организаций, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Согласно лингвистической экспертизе, в сообщениях молодого человека «содержатся признаки оправдания и пропаганды идеологии и деятельности террористической националистической организации» и «оправдания национал-социализма (нацизма) и преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала».

Сейчас рядового заключили под стражу. Правоохранители проверяют его связь с украинскими спецслужбами. Следствие квалифицировало его действия как приготовление теракта, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и реабилитацию нацизма.

Ранее правоохранители в Новороссийске задержали мужчину, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Местный житель сам связался с проукраинской организацией, чтобы совершить теракт.