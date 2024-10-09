ФСБ пресекла попытку вербовки жителя Псковской области украинской разведкой
Силовики пресекли попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
Житель Дновского района сам связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, который находится под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Мужчина выразил готовность перейти на строну Вооруженных сил Украины в случае своего командирования в зону проведения специальной военной операции», — указали в ведомстве.
Региональное управление ФСБ объявило ему «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления», по статье о госизмене.
Силовики выяснили, что об украинском общественном гуманитарном проекте местный житель узнал от матери. Ей также объявили официальное предостережение из-за планов оказать финансовую помощь иностранному государству против безопасности России.