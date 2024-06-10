ФСБ озвучила число перехваченных над ДНР беспилотников за последние семь дней

Федеральная служба безопасности за прошедшую неделю обнаружила и нейтрализовала над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтерском и Волновахой 237 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным ведомства, системы радиоэлектронной борьбы «Купол» в Кировском и Петровском районах Донецка уничтожили три украинских БПЛА со взрывными устройствами. Один из дронов боевики ВСУ дополнительно заминировали.

В ФСБ подчеркнули, что около Волновахи и на улице Бирюзова в Донецке перехватили два беспилотника типа «Баба-яга», в том числе один под управлением системы Starlink. Украинские военные оснастили эти устройства противотанковыми авиационными бомбами.

Ранее российские военные ликвидировали три украинских беспилотника над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что БПЛА нейтрализовали над Навлинским районом. Он выразил благодарность военнослужащим и добавил, что никто из жителей не пострадал.