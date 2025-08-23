Фронтовых волонтеров Раменского наградили памятными знаками «Все для Победы»

Памятный знак «Все для Победы» получили 13 активистов из Раменского муниципального округа. Награды вручали руководитель Гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

Торжественное мероприятие решили объединить с добрым делом — состоялась погрузка более 12 тонн помощи в машины фронтовых волонтеров. Они снова отправятся в зону специальной военной операции, чтобы доставить бойцам все необходимое.

«Мы направляемся в Курскую, Белгородскую и Луганскую области. Заедем к парням на Сватовское направление, в Рубежное и Северодонецк», — отметил руководитель Гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников.

Участие в погрузке также приняли курсанты военно-патриотического клуба «Высота», родные бойцов, ветераны боевых действий и представители Ассоциации ветеранов спецоперации Раменского муниципального округа.

Помощь для бойцов адресная. Гумконвой привезет воду, хлеб, продукты питания, спецсредства, медикаменты, электроинструменты, стройматериалы, и, конечно же, детские письма, которые всегда согревают души фронтовиков, напоминая о том, что в тылу о них помнят, поддерживают и ждут домой.