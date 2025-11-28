Фотовыставку «Жена героя» открыли в Коломне

В Музее боевой славы начала работу фотовыставка, посвященная женам и матерям бойцов специальной военной операции. Это не просто собрание снимков, а дань уважения душевной силе, преданности и ежедневному подвигу тех, кто остается надежным тылом для защитников Отечества.

Изначально проект был создан женским советом 2-й гвардейской общевойсковой армии и фондом «Звезда и Лира» из Самарской области, а затем получил поддержку в других регионах. В Коломне инициативу реализовали силами женского совета войсковой части 20924 при содействии главы городского округа Александра Гречищева и заместителя командира части Вячеслава Костюкевича. Среди героинь выставки — жительницы Коломны, жены, матери и дочери военнослужащих части 20924 из центра беспилотной авиации.

Основу экспозиции составляет видеоролик с 16 фотографиями женщин разного возраста. Особенностью проекта стало то, что многие героини снимались в кителях своих мужей и сыновей. Этот образ служит метафорой общей «ноши»: ответственности, тревоги, защиты.

Каждый портрет сопровождают строки из писем, а песня Анны Герман «Мы нежность», звучащая в зале, создает особую атмосферу, напоминая о вечной связи любящих сердец.