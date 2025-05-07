Фотовыставку в память об участниках СВО открыли в Балашихе

Во Дворце культуры «Балашиха» состоялось открытие фотовыставки «Отец героя», приуроченной ко Дню воинской доблести Подмосковья. В экспозиции, созданной фотохудожницей Яной Стукановой, представят 25 портретов отцов, которые держат в руках фотографии и награды своих сыновей, погибших при исполнении воинского долга.

На церемонии открытия присутствовали председатель городского совета депутатов Геннадий Попов, начальник управления культуры Балашихи Светлана Шарцева, сотрудники дворца культуры и местные жители.

Директор Балашихинского историко-художественного музея Елена Елистратова подчеркнула, что выставка посвящена отцам, чьи сила духа и жизненные принципы воспитали достойных защитников Родины. Среди портретов — три отца сыновей, удостоенных звания Героя России, и двадцать два отца участников специальной военной операции, посмертно награжденных орденами Мужества и медалями «За отвагу». Экспозиция, переданная региональным отделением «Единой России», будет путешествовать по муниципалитетам Подмосковья, чтобы как можно больше людей смогли прикоснуться к этой истории.

Геннадий Попов отметил, что хотя на выставке представлены лишь два героя из Балашихи, в округе чтят память всех защитников Отечества. Их имена увековечивают в названиях улиц, школ, на зданиях устанавливают мемориальные доски. Он особо подчеркнул эмоциональную глубину портретов: в глазах отцов, держащих фотографии сыновей, отражаются гордость и неизбывная боль утраты. Эти снимки — напоминание о цене героизма и о том, как важно сохранять память о подвигах.

Среди героев, чьи отцы запечатлены на выставке, — Евгений Фадин, сын полковника запаса Владислава Фадина. Как командир группы 924-го главного центра беспилотной авиации Минобороны Российской Федерации, он внес значительный вклад в разработку методов воздушной разведки. В 2023 году Евгения отправили в зону специальной военной операции. А 7 сентября его расчет попал под артобстрел у поселка Работино. Рискуя собой, 27-летний офицер вывел из-под огня технику и личный состав, но сам получил смертельное ранение и скончался на следующий день. За подвиг Евгения Фадина посмертно удостоили звания Героя России.

Еще одна история — о Тимуре Вахитове, сыне Рамзиса Вахидова. Он добровольцем отправился в зону проведения спецоперации в 2022 году, где командовал минометной артиллерией и участвовал в освобождении Кременной в Луганской Народной Республике. Боец погиб от ракетного удара 3 октября 2023 года на Клещеевском направлении. За проявленное мужество 38-летнего героя посмертно наградили Георгиевским крестом четвертой степени и орденом Мужества.