Фотовыставку в память о погибших бойцах СВО открыли в Балашихе

В Балашихе открылась фотовыставка, посвященная памяти 25 участников специальной военной операции из Московской области. На стендах выставки представлены портреты отцов двух балашихинцев, отдавших свои жизни за Родину: Владислава Фадина, отца Героя России Евгения Фадина, и Рамзиса Вахидова, отца кавалера Ордена Мужества Тимура Вахитова.

Церемонию открытия посетили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, руководитель Фонда «Защитники Отечества» Московской области Ольга Ермакова и советник главы, социальный координатор Фонда Наталья Махонина.

Владислав Фадин — полковник запаса и отец погибшего Героя России Евгения, который был командиром группы 924 главного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Евгений погиб 8 сентября 2023 года во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации. Посмертно ему было присвоено звание Героя России, а награду его родителям вручили в ноябре прошлого года.

Другой участник выставки, Рамзис Вахидов, является отцом Тимура Вахитова, кавалера Ордена Мужества. Тимур, родившийся 17 ноября 1984 года в Термезе, Узбекистан, отправился добровольцем на СВО в сентябре 2022 года. Он командовал минометной артиллерией и принимал участие в освобождении города Кременная Луганской Народной Республики. Тимур погиб 3 октября 2023 года на Клещеевском направлении от удара ракеты Хаймерс. Посмертно он был награжден Георгиевским крестом четвертой степени и Орденом Мужества.

«Вечная память Героям, отдавшим жизнь во имя Родины. Низкий поклон родителям, воспитавшим самоотверженных патриотов своей страны», — отметил глава городского округа Сергей Юров.

На мероприятии также присутствовали семьи погибших военнослужащих, которым Игорь Брынцалов вручил почётные грамоты от Мособлдумы.

«Эти 25 воинов олицетворяют всех, кто отдал жизнь за Родину в зоне спецоперации. Они сражались с нацизмом, защищали наш суверенитет и ценности. Мы никогда не забудем их жертву. Вечная им слава и память», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фотовыставка, организованная Фондом «Защитники Отечества», включает в себя серию портретов отцов, которые держат в руках фотографии и награды своих сыновей, погибших при исполнении воинского долга в рамках специальной военной операции.