Фотовыставку «Семья героя» открыли в поселке Хорлово в Воскресенске
Экспозицию посвятили семьям земляков, погибших в локальных войнах, военных конфликтах и в ходе специальной военной операции. На выставке в доме культуры поселка Хорлово представлены портреты матерей, жен и детей героев, отдавших жизнь за Отечество.
На церемонию торжественного открытия пришли глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, руководитель отделения организации «Боевое братство» Сергей Устинов, участник СВО Олег Ивашкин, председатель правления отделения «Боевого братства» Наталья Ахметова, которой принадлежит идея создания выставки, а также школьники и жители поселка.
Участники мероприятия почтили память погибших земляков минутой молчания.
Выставку организовали в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия». Экспозиция будет открыта до 3 апреля.