Фотовыставку «Семья Героя» открыли в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках провели торжественное открытие выставки «Семья Героя». Выставка приурочена ко Дню города Химки и будет открыта для свободного посещения до 1 ноября.

В экспозиции представлены 43 портрета семей участников специальной военной операции из Химок. 

С инициативой создания подобного проекта выступили сами семьи бойцов. А реализован он был при поддержке штаба Комитета семей воинов Отечества и местного отделения Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Автором всех фотопортретов выступила химкинский фотограф Карина Лактина. Ее лаконичные и пронзительные работы передают личные истории семей, чья жизнь изменилась с началом СВО.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы Химок Константин Юрьев, депутат Мособлдумы Михаил Раев, представители общественных организаций и ветеранских объединений.

«В самые трудные минуты, в периоды испытаний семья становилась источником силы и вдохновения для наших героев. Женщины объединяются, чтобы всецело помогать и обеспечивать наших защитников всем необходимым. Их забота и труд – это настоящий подвиг, который заслуживает самого глубокого уважения», – отметила глава Химок Елена Землякова.

Организаторы и создатели проекта были отмечены благодарственными письмами от Главы городского округа и штаба Комитета семей воинов Отечества Московской области.

