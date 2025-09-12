Фотовыставку «Семья Героя» открыли в Химках
В выставочном комплексе «Артишок» в Химках провели торжественное открытие выставки «Семья Героя». Выставка приурочена ко Дню города Химки и будет открыта для свободного посещения до 1 ноября.
В экспозиции представлены 43 портрета семей участников специальной военной операции из Химок.
С инициативой создания подобного проекта выступили сами семьи бойцов. А реализован он был при поддержке штаба Комитета семей воинов Отечества и местного отделения Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Автором всех фотопортретов выступила химкинский фотограф Карина Лактина. Ее лаконичные и пронзительные работы передают личные истории семей, чья жизнь изменилась с началом СВО.
В церемонии открытия приняли участие заместитель главы Химок Константин Юрьев, депутат Мособлдумы Михаил Раев, представители общественных организаций и ветеранских объединений.
«В самые трудные минуты, в периоды испытаний семья становилась источником силы и вдохновения для наших героев. Женщины объединяются, чтобы всецело помогать и обеспечивать наших защитников всем необходимым. Их забота и труд – это настоящий подвиг, который заслуживает самого глубокого уважения», – отметила глава Химок Елена Землякова.
Организаторы и создатели проекта были отмечены благодарственными письмами от Главы городского округа и штаба Комитета семей воинов Отечества Московской области.