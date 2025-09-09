Фотовыставку «Семья героя» откроют ко Дню города в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки пройдет торжественное открытие выставки «Семья Героя». Экспозиция будет доступна для посещения всем желающим до 1 ноября.

Экспозиция включает 43 портрета, на которых запечатлены матери, жены, дети военнослужащих, а также близкие погибших героев. Открытие выставки приурочили ко Дню города Химки.

Цель проекта — показать истории и лица тех, чья жизнь навсегда изменилась с началом специальной военной операции. Инициатива создания выставки принадлежит самим семьям бойцов, которые хотят рассказать о себе и своих близких жителями и гостями округа.

Реализацию обеспечил штаб Комитета семей воинов Отечества городского округа Химки. Автором всех фотографий выступила местная жительница Карина Лактина.

Торжественное открытие выставки состоится 10 сентября в 16:00. Вход на мероприятие свободный.