Фотовыставку «Семьи героев» открыли в Химках

Экспозиция, посвященная родным участников специальной военной операции, начала работу в «Артишоке» в Химках. На выставке представлено 19 фотоисторий.

Главный зал выставочного комплекса украсили портреты жен и дочерей героев специальной военной операции. Каждый холст сопровождают фрагменты из писем, которые семьи бойцов отправляли на фронт.

«Эта выставка — дань уважения женщинам, которые поддерживают и вдохновляют наших героев. Их истории, полные мужества и любви, напоминают нам о важности семьи и стойкости в трудные времена», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Все портреты роднит одна деталь: военный китель можно заметить на каждой девушке. Кроме того, на плечах каждой из них — военная форма. Накинув одежду своих отцов и мужей, женщины выступают их опорой и поддержкой.

Выставка напоминает, что героизм свойственен не только бойцам, но и их родным, оставшимся дома.