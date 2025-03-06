Фотовыставку памяти погибших бойцов СВО открыли в Мособлдуме

В Мособлдуме открыли фотовыставку «Отец Героя». В экспозиции представлено 25 работ отцов погибших бойцов СВО. Выставку организовали депутаты регионального парламента совместно с Комитетом Госдумы по молодежной политике, Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия».

«Это мужественные, сильные, молодые ребята, которые погибли, выполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Это те, кто выбрал для себя жизненный путь — защищать родину, выбрал его сознательно и подошел к этому профессионально. Отечество — это наша история, культура, наше духовное начало и традиции», — сказал в приветственной речи председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В завершении выступления спикер вручил семьям погибших награды Мособлдумы. Руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова добавила, что подобные мероприятия будут проводить регулярно.

«Все мероприятия патриотической направленности, которые помогают рассказывать о наших героях, которые учат нашу молодежь гордиться всеми нашими историческими победами, в том числе и прошлых поколений, фонд обязательно будет поддерживать и расширять», — подчеркнула она.

Фотографии рассказывают истории участников спецоперации, которые не вернулись домой. Один из героев — Виктор. Он ушел в зону СВО добровольцем. В районе Работино и Вербовое Запорожской области 8 августа 2023 года при выполнении боевого задания получил ранение, от которого скончался. Накануне трагедии Виктору исполнилось 26 лет.

Посетители выставки долго не расходились — рассматривали фотографии и читали истории молодых людей. Экспозиция не оставила ни одного из присутствующих равнодушным.