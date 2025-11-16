Фотовыставку «Дети героев» открыли в музее-заповеднике Дмитрова

Здесь можно увидеть фотографии родных 23 героев из шести округов Подмосковья. Их отцы, мужья и сыновья погибли, защищая Родину в ходе СВО. В руках они держат портреты своих близких.

Выставку подготовили активисты Комитета семей воинов Отечества Московской области и представители патриотического проекта «Успех V единстве поколений». Участниками церемонии открытия стали депутат Мособлдумы Марина Шевченко, заместитель главы Дмитровского муниципального округа Светлана Зосимова, участники спецоперации, а также представители общественных организаций и ученики местных школ.

«Мужество и доблесть наших воинов навсегда вписаны в историю России. Но настоящая, живая память о героях хранится в их семьях. Наш долг — не только чтить подвиг павших за Родину, но и быть опорой для их семей, которые несут в своих сердцах и боль утраты, и гордость за своих героев», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Посетить экспозицию можно до 20 ноября бесплатно без возрастных ограничений.