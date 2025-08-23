Фотовыставку «Аллея героев СВО» открыли в Дубне

Фотовыставка «Аллея героев СВО» открылась в Дубне в Парке семейного отдыха. В ней представлены 37 портретов жителей Дубны, которые находятся в зоне проведения СВО или отдали в ходе нее жизнь за Родину.

Выставку организовали члены дубненской Ассоциации ветеранов СВО, администрация городского округа и ГосМКБ «Радуга». Открывал ее руководитель отделения Ассоциации майор Максим Большаков.

«Героев в городе много: это наши дети, спортсмены, олимпиадники. Но для них для всех герои точно сегодня здесь, на этой выставке, которую, я считаю, можно с гордостью показывать не только нашим жителям, но и гостям города. Жители Дубны, даже сегодня и сейчас, сражаются за нашу страну: и на предприятиях военно-промышленного комплекса, и лично находясь в зоне проведения специальной военной операции», - подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.