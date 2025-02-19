Фотовыставка «Женское лицо Победы» открылась в Долгопрудном

В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, отмечают 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В честь этих событий, а также к 8 Марта в Долгопрудном началась выставка «Женское лицо Победы».

Открытие прошло 17 февраля в ДК «Вперед». Сначала зрителям показали спектакль о женщинах, чьи подвиги навсегда вошли в историю войны, а затем в выставочном зале заработала одноименная выставка.

«Ваши родные мужчины — наши герои, те, кто, не жалея себя, выполнил долг перед Отчеством. Вы, ваши портреты — символ любви, надежды, веры, стойкости и верности. Выставка — откровение, она дает возможность ближе, четче увидеть, почувствовать духовную грань спецоперации, масштаб и значение грядущей Победы», — обратился к героиням проекта глава городского округа Долгопрудный Роман Истомин.

В экспозиции представлены семь фотопортретов жительниц Долгопрудного, чьи родные погибли в зоне проведения СВО. Фотографы Екатерина Гричук и Вадим Ухачев через снимки хотели передать не только судьбы этих женщин, но и историю всей страны.

«Каждый портрет здесь — это история глубокая и личная, наполненная переживаниями, но и гордостью за связь с великим делом — защитой Отечества», — прокомментировала социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» в Долгопрудном Валентина Симонян.

Выставка продлится до 8 марта. Посмотреть работы все желающие могут в будние дни с 10:00 до 18:00. В выходные посетить выставку можно по предварительной записи по телефону: 8 (495) 408-89-94.