Фотовыставка о работе в зоне СВО открылась на набережной в Дубне

Передвижную выставку к 80-летию Победы презентовали в Дубне. Фотографии посвящены работе сотрудников Следственного комитета, в том числе — в зоне СВО.

Здесь можно увидеть форму и вооружение ВСУ. Артефакты передали бойцы из Лисичанска.

В экспозиции есть ящики с боеприпасами НАТОвского производства, ракеты «Точка У». На выставке уже побывали волонтеры и активисты «Юнармии» из Дубны.

«Благодарю за организацию этой фотовыставки. Очень важно в наше время проводить такую работу, рассказывать нашему подрастающему поколению о героях, как Великой Отечественной войны, так и в зоне СВО», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что выставку создали при поддержке Следственного комитета России и общероссийской организации «Союз Социальной Справедливости России». Она будет работать до воскресенья.