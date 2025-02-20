Фотосессию для семей участников СВО организовали в Дмитрове

Акция «Женщины героев» для семей участников СВО прошла в Дмитрове. В ее рамках для женщин, чьи близкие погибли, защищая страну в ходе специальной военной операции, провели визаж и фотосессию.

Мероприятие организовало местное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» и салон красоты «Роял Спа». Участницам сделали профессиональный макияж, а затем — семейную фотосессию.

«Мы пригласили женщин с детьми, чтобы фотосессия стала по-настоящему семейной. Для нас важно, чтобы каждая из них чувствовала нашу поддержку и знала, что они не одни», — отметила руководитель Дмитровского отделения фонда Екатерина Майорова.

Отметим, что фонд «Защитники Отечества» активно помогает семьям участников СВО и самим бойцам. Специалисты оказывают всестороннюю поддержку.

Сейчас в Дмитрове активно ведут работу по адаптации жилья для военнослужащих, получивших инвалидность в ходе боевых действий. В округе устанавливают пандусы, поручни и другие приспособления.

«Поддержка — это не только материальная помощь, но и внимание, человеческое участие. Признателен всем, кто продолжает помогать нашим героям и их семьям», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.