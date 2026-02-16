Форум волонтеров СВО прошел в Наро-Фоминске

Мероприятие «Vместе Zа Наших» состоялось 13 февраля и объединило добровольческие объединения округа. Участники обсудили взаимодействие с администрацией в поддержке бойцов, а также встретились со школьниками в формате открытого диалога.

На форум собрались жители разных поколений, которые помогают фронту: шьют, собирают грузы, плетут сети, доставляют необходимое на передовую. В программе были неформальное общение, обмен опытом и торжественная часть с вручением наград.

Глава округа Роман Шамнэ отметил, что главный итог встречи — ощущение единства, которое участники увезли с собой.

В рамках мероприятия прошел круглый стол с участием администрации и волонтеров. По его итогам определили направления для усиления совместной работы.

Отдельная площадка — «Разговор на равных» — собрала ветеранов специальной военной операции, активистов и школьников. Без микрофонов говорили о мужестве, вере, испытаниях и жизненном выборе.