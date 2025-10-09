Форум волонтеров прошел в школе № 17 в Серпухове

В школе № 17 в Серпухове проходит форум «Другой университет». В рамках мероприятия провели мастерскую тактических изделий. Участники познакомились с волонтерскими организациями.

Школьники попробовали сделать супы и каши быстрого приготовления, сухой душ, окопные свечи, талисманы, сплести тактические браслеты и написать письма защитникам с добрыми пожеланиями.

Помимо этого, ребята научились создавать собственные проекты и поиграли в «Матрицу». Она позволила подросткам развить коммуникативные навыки и сплотить команды.

Форум закроют в торжественной обстановке. Подобное мероприятие проведут для студентов с 24 по 26 октября. Проект направлен на вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь городского округа, региона и всей страны. Мероприятие организовали молодогвардейцы совместно с партией «Единая Россия».