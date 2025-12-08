Форум участников волонтерского движения помощи СВО прошел в Балашихе

В Музее войск ПВО в микрорайоне Заря прошел третий форум добровольных участников волонтерского движения помощи СВО. В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов Балашихи Светлана Тананова и Евгений Николаев, представитель территориального отдела по Южной Балашихе Виктор Гуцул, волонтерская группа объединенного совета ветеранов Заря, а также активисты волонтерских групп микрорайонов Заря, Северный, Южный, Железнодорожный и деревни Федурново.

Форум был приурочен ко Дню добровольца. Более 40 активистов волонтерских групп Балашихи получили благодарности от Московской областной Думы, главы городского округа Сергея Юрова, председателя правления Братства краповых беретов «Витязь», Героя России Сергея Лысюка, а также медали «Добровольный участник волонтерского движения».

Основной темой форума стал обмен опытом и разработками элементов экипировки и других изделий, необходимых российской армии. Волонтерское сообщество Балашихи насчитывает более 1,5 тысячи человек. С начала СВО добровольцы отправили свыше 950 тонн гуманитарных грузов и тысячи маскировочных сетей бойцам.

Отметим, что День добровольца в России ежегодно отмечается 5 декабря.