Форум местных отделений «Единой России» прошел в Коломне

Пленарное заседание форума открыл депутат Государственной думы России Никита Чаплин. Он отдельно остановился на реализации «Народной программы», которая легла в основу деятельности партийной организации.

Программа была сформирована в 2021 году, и именно благодаря этому проекту в регионе сегодня активно развивается инфраструктура.

«По нашему юго-востоку это десятки новых школ, детских садов, дорог, благоустроенных дворов, парков. Мы с вами вместе, исходя из ваших поручений, в Государственной думе расширили меры поддержки для тех, кто активно трудится на благо всего общества. Это учителя, это врачи, и это конечно, наши герои, участники специальной военной операции», — сказал Никита Чаплин.

О мерах поддержки участников СВО и их семей рассказал глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии Александр Гречищев. Он также разъяснил, каким образом в округе организуют работу по привлечению ветеранов специальной военной операции к участию в муниципальной и партийной деятельности.