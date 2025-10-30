Форум местных отделений «Единой России» прошел в Коломне
Пленарное заседание форума открыл депутат Государственной думы России Никита Чаплин. Он отдельно остановился на реализации «Народной программы», которая легла в основу деятельности партийной организации.
Программа была сформирована в 2021 году, и именно благодаря этому проекту в регионе сегодня активно развивается инфраструктура.
«По нашему юго-востоку это десятки новых школ, детских садов, дорог, благоустроенных дворов, парков. Мы с вами вместе, исходя из ваших поручений, в Государственной думе расширили меры поддержки для тех, кто активно трудится на благо всего общества. Это учителя, это врачи, и это конечно, наши герои, участники специальной военной операции», — сказал Никита Чаплин.
О мерах поддержки участников СВО и их семей рассказал глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии Александр Гречищев. Он также разъяснил, каким образом в округе организуют работу по привлечению ветеранов специальной военной операции к участию в муниципальной и партийной деятельности.
«Важно оказывать поддержку нашим героям, которые возвращаются из зоны боевых соприкосновений, и адаптировать их к мирной жизни. Для этого в Подмосковье, как и по всей России, возрождается институт наставничества. „Единая Россия“ первая откликнулась на призыв нашего президента о вовлечении ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь», — отметил Александр Гречищев.
В Подмосковье идет обучение по кадровой программе «Герои Подмосковья». Проект дает возможность участникам СВО попробовать себя в государственном и муниципальном управлении, а также в компаниях с государственным участием. Военнослужащие обладают уникальным жизненным опытом и способны показать новые подходы в управлении разными проектами.
Вторая часть встречи прошла в формате открытого диалога. Участники форума обсудили планы на будущее и укрепление взаимодействия между местными отделениями. В числе главных задач на ближайшее время — завершение всех начатых проектов, расширение поддержки участников СВО, медицинских работников и учителей, развитие системы наставничества и привлечение молодежи к партийной работе.