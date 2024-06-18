Фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье помог 200 ветеранам СВО пройти диспансеризацию

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»
Фото: Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Почти 200 ветеранов СВО прошли диспансеризацию в Московской области благодаря региональному филиалу фонда «Защитники Отечества». Своевременные обследования позволяют выявить различные патологии на ранних стадиях и оперативно начать их лечение.

За один день бойцы могут пройти обследования у терапевтов, кардиологов, неврологов, травматологов и других узкопрофильных специалистов.

«Я раньше не придавал диспансеризации особого значения. Но, вернувшись домой, понял, что за здоровьем нужно следить особенно внимательно. По рекомендации  социального  координатора фонда „Защитники Отечества“ прошел диспансеризацию в местной поликлинике», — отметил ветеран СВО Сергей Кузнецов.

Уточнить интересующие вопросы по прохождению диспансеризации можно у социального координатора или по телефону филиала фонда в Московской области: 8 (498) 602-00-23.

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