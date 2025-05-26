Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану вернуться в спорт

Фонд «Защитники Отечества» помогает бойцам, вернувшимся из зоны СВО, найти опору в мирной жизни — получить нужные документы, юридическую и психологическую помощь, а также пройти реабилитацию. Одним из тех, кто получил помощь фонда, стал Евгений Гомляков — герой, прошедший боевой путь от разведчика до социального координатора.

Евгений окончил школу в 2012 году и сразу после выпускного выбрал путь служения Родине — пошел в армию. Служил в элитном 33-м отряде специального назначения. Уже через два года, в 2014-м, заключил контракт с Министерством обороны и стал разведчиком-снайпером. Евгений был в числе лучших. В 2016 году вошел в сборную России на армейских международных играх, где участвовал в конкурсе «Отличники войсковой разведки». Тогда команда страны одержала победу.

В 2017 году его путь привел в Сирию, где молодой человек принимал участие в боевых операциях. Вернувшись на Родину, Евгений продолжил службу — сначала как командир разведывательного отделения, а затем, в 2019 году, стал заместителем командира разведывательного взвода. В 2020-м вместе с командой Центрального военного округа занял третье место на Всероссийских армейских играх — снова в «Отличниках войсковой разведки».

Когда в феврале 2022 года началась специальная военная операция, Евгений вновь оказался на передовой. Уже в первые месяцы получил ранение, но не покинул поле боя. В мае того же года, во время сложной операции по форсированию водной преграды и разведке позиций противника, его тяжело ранили и доставили в госпиталь.

После лечения Евгений не остался в стороне. С августа 2023 года он продолжает службу в военном комиссариате Красногорска, где работает старшим помощником начальника отделения, а в конце 2024 года обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Там ему помогли с оформлением документов, оказали юридическую поддержку и пригласили к участию в спортивных и культурных мероприятиях для ветеранов.

Сегодня Евгений не просто ветеран — он стал опорой для других. Работает социальным координатором в фонде, помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни, пройти реабилитацию и найти своё новое место в обществе.

За верность присяге Евгения наградили орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и Жукова. В 2023 году его номинировали на звание «Человек года» Красногорска в номинации «Служение Отечеству».