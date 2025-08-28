Фон дер Ляйен заявила о повреждениях в здании дипмиссии ЕС в Киеве

Здание дипломатической миссии Евросоюза в Киеве получило повреждения в ночь на четверг, 28 августа. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что никто из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал. На размещенных главой Еврокомиссии снимках видно, что в помещении упал навесной потолок.

«Ночью в Киеве также ударили по миссии ЕС. Наш персонал невредим», — заявила фон дер Ляйен.

По данным ТАСС, миссия Евросоюза в Киеве находится рядом с депо украинских железных дорог, через которое проходят составы с западным вооружением для ВСУ.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на четверг, 28 августа, войска нанесли групповой удар высокоточными гиперзвуковыми аэробаллитическими ракетами «Кинжал» и беспилотниками по военным предприятиям и авиабазам Украины. Все запланированные цели успешно поразили.