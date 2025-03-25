Флешка с песнями группы из Реутова защитила бойца от смертельного ранения

Участник спецоперации из Реутова спасся благодаря небольшому подарку от музыкальной группы «Онвард». Историю об этом рассказал лидер рок-объединения.

Рок-группа «Онвард» не раз выступала с концертом на передовой. Музыканты дарили бойцам шевроны, сборники стихов и флешки с песнями.

Одному из военнослужащих на таком концерте два года назад в качестве сувенира досталась флешка, хотя он мечтал получить шеврон. Полтора года спустя именно этот подарок спас бойца от ранения.

Во время выполнения боевой задачи Анатолий получил ранение — осколок пробил его нагрудный карман, но застрял в металлическом корпусе той самой флешки.

Накануне в госпитале музыканты вручили Анатолию новую флешку и три шеврона. Также участники рок-группы пожелали всем бойцам выздоровления и скорейшего возвращения домой с победой.