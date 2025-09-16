Финалисты программы «Герои Подмосковья» побывали на практике в Дубне

Участники губернаторской программы посетили Дубну. Тематическое занятие для них провел лично глава городского округа Максим Тихомиров.

В рамках программы ветеранов спецоперации готовят для работы в органах власти. Очередной обучающий семинар провели в Дубне.

«Для нас это особая честь — провести практическое занятие для финалистов „Героев Подмосковья“. Вместе с коллегами постарались сделать его максимально продуктивным: погрузили участников программы в механизмы управления муниципалитетом, показали, как работает центр управления регионом», — сказал Максим Тихомиров.

Также участники программы побывали в медико-санитарной части № 9 ФМБА России. Здесь для них организовали экскурсию по отделению медицинской реабилитации.

Кроме того, они посетили особую экономическую зону «Дубна», предприятия военно-промышленного комплекса и музей истории крылатых ракет. Отметим, что проект «Герои Подмосковья» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы «Время Героев».