В Балашихе в Доме культуры «Кучино» прошел полуфинал конкурса «Женщина — Герой». Члены жюри определили лучших, кто представит муниципалитет на областном уровне.

В мероприятии принял участие глава округа Сергей Юров, а в состав жюри вошли исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина, Заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, чемпион мира по боксу Роман Андреев и технический директор авиакорпорации «Рубин» Роман Журавлев.

«В семьях наших военнослужащих огромный потенциал — жены, мамы и дочери не только поддерживают близких, но и сами становятся волонтерами, помогают фронту. Такие конкурсы позволяют им заявить о себе, а для нас они уже победительницы — сильные русские женщины, перед стойкостью которых можно только преклоняться», — отметил Сергей Юров.

Конкурс проводится при поддержке жен участников СВО, чьи истории служат примером для мудрости и преданности. Участницы доказывают, что женщины способны преодолеть трудности, сохранить красоту и любовь.

Финал пройдет 30 ноября в музее Победы на Поклонной горе. Его приурочат ко Дню матери. В состав жюри войдут представители культуры, искусства, кино и телевидения, общественные деятели, участники и герои СВО, а председателем станет заслуженный артист России SHAMAN.