Финалистка конкурса «Женщина-герой» из Шатуры станет психологом для ветеранов СВО

Финалистка регионального конкурса «Женщина-герой» Екатерина Елисеева из Шатуры намерена оказывать психологическую помощь ветеранам специальной военной операции. Вдохновленная историей своего мужа Михаила, который служит на Лиманском направлении, и братом Евгением, проявившим мужество на фронте, Екатерина активно участвует в волонтерской деятельности, поддерживая солдат и доставляя гуманитарные грузы.

С 2023 года она сотрудничает с волонтерской группой «Дозор», поднимая боевой дух военнослужащих. Екатерина, по образованию психолог, выбрала службу в Росгвардии и гордится своей работой, обеспечивая безопасность объектов культурного наследия.

Она примет участие в финале конкурса, который пройдет в Музее Победы, где выступит с проникновенным стихотворением «Солдатская мать» и надеется вдохновить других женщин не опускать руки в трудные времена.

В будущем она планирует использовать свои знания для помощи ветеранам в адаптации к мирной жизни.