Финал чемпионата профмастерства прошел в Воскресенске

Закрытие мероприятия «Профессионал — 2026» состоялось в Воскресенском колледже на улице Ломоносова. Гостями стали ветераны специальной военной операции и студенты — для них организовали экскурсию в рамках программы «Промышленный туризм».

Участники увидели, как студенты из разных городов — Ульяновска, Краснодара, Набережных Челнов, Новосибирска, Москвы и Подмосковья — соревнуются в укладке напольных покрытий. Им показали современные технологии, востребованные на рынке труда: укладку ламината палубным способом и «елочкой», работу с коммерческими покрытиями для школ, больниц и спортивных залов, а также монтаж специальных покрытий для исследовательских помещений.

Программа «Промышленный туризм» продолжает знакомить ветеранов боевых действий и студентов с актуальными специальностями региона. Это помогает им лучше ориентироваться в современных производствах и выбирать востребованные профессии.