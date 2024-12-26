Филиал фонда «Защита» открылся в Балашихе

В микрорайоне 1 Мая 25 декабря состоялось торжественное открытие нового филиала фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта «Защита». Мероприятие прошло в новом помещении торгового центра «Восточный ветер» с участием депутатов, волонтеров и представителей местной власти.

На открытие приехали депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и другие важные гости. Фонд «Защита» активно помогает военнослужащим и их семьям с начала специальной военной операции, ежемесячно отправляя гуманитарную помощь на приграничные территории.

«Сегодня была возможность еще раз сказать добрые слова и наградить наиболее активных в оказании помощи нашим бойцам в зоне СВО. Выражаю слова признательности и благодарности этим людям, которые делают и отдают все для нашей общей победы», — отметил Николай Черкасов.

Волонтеры и местные жители вносят значительный вклад в эту работу: делают маскировочные сети, вяжут носки и создают окопные свечи. В ходе мероприятия были вручены грамоты и благодарственные письма самым активным участникам.

Фонд уже готовит отправку крупной партии помощи в Луганскую народную республику, в которую войдут четыре тонны фанеры, 500 окопных свечей, антидроновые шторки, браслеты выживания, теплые вещи и кондитерские изделия для прифронтовых зон.

В Балашихе также действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи, расположенные в Общественной палате на проспекте Ленина, в общественных приемных «Единой России» на Парковой и Октябрьской улицах. Дополнительная информация о необходимых для фронта вещах доступна на сайте volonter.mosreg.ru.

Открытие нового филиала фонда «Защита» станет важным шагом для дальнейшей поддержки военнослужащих и их семей, а также для привлечения волонтеров к помощи нуждающимся.