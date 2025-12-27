Филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» открыли в Лобне

Церемония открытия состоялась на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Именно там расположился филиал.

Специалисты учреждения будут комплексно сопровождать ветеранов спецоперации, членов их семей, а также семей погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Здесь можно оформить выплаты, подать заявления, получить консультации и юридическую помощь.

«Открытие муниципального отделения в Лобне — это важный шаг к максимальной доступности помощи. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для ветеранов, получивших ранения», — отметила руководитель филиала Фонда по Московской области, Ольга Ермакова.

Получать поддержку в отделении здесь смогут не только жители Лобни, но и ветераны из соседних муниципальных образований: Талдома, Дубны и Долгопрудного.

«Мы готовы оказывать всем обратившимся необходимую поддержку, обеспечивая постоянную коммуникацию», — добавила начальник Управления территориальной политики администрации Лобни Нина Серегина.