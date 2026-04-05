Филиал Ассоциации ветеранов СВО открыли в Пущино

В Пущино 4 апреля открылся офис Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Головной офис уже больше года работает в Серпухове под руководством ветерана, кавалера Ордена Мужества Игоря Старовойта.

В пущинском филиале прием ведет боец СВО Алексей Котельников. У него большой опыт сбора, отправки и сопровождения гуманитарных грузов. Теперь он готов помогать своим товарищам — ветеранам СВО из Пущино.

Ассоциация объединяет участников СВО на принципах взаимопомощи. Есть координаторы по спорту среди ветеранов, увековечению памяти погибших, патриотическому воспитанию молодежи.

«Активно сотрудничаем с военкоматом, Единым центром поддержки участников СВО и их семей, фондом „Защитники Отечества“, волонтерами и общественной организацией ветеранов „Боевое братство“. Вместе работаем системно. Ключевые направления: помощь в трудоустройстве, в том числе ветеранам с инвалидностью, возвращение к мирной жизни, социализация, патриотическое воспитание, вовлечение бойцов в спорт», — рассказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ветераны и участники СВО из Пущино и соседних населенных пунктов могут обратиться за помощью, подать заявление и вступить в ассоциацию. Филиал находится по адресу: Пущино, улица Строителей, 18А, здание администрации, первый этаж, кабинет 105А. Прием проходит по понедельникам с 9:00 до 13:00 и по пятницам с 14:00 до 17:00.