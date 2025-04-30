Фигурки Дивеевских ангелов-хранителей для бойцов СВО создали в Солнечногорске

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Мастер-класс по созданию Дивеевских ангелов-хранителей организовали в преддверии Дня победы. В качестве места для проведения выбрали Единый Центр СВО. Участие в создании игрушек принимали семьи бойцов СВО — матери, жены и дети военнослужащих.

К акции также присоединились члены сторонники местного отделения партии «Единая Россия», Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» и продюсер, благотворитель Екатерина Куприк. Организовать мероприятие получилось благодаря партийным проектам «Крепкая семья» и «Культурный код Солнечногорья».

«Подобные мастер-классы — это арт-терапия, которая помогает справиться со стрессом и набраться вдохновения. Такие занятия необходимы для психологического комфорта и восстановления эмоционального равновесия членов семей участников СВО. Будем стараться проводить подобные мероприятия чаще», — подчеркнула председатель Совета депутатов Марина Веремеенко.

Символов веры и защиты — ангелов — участники мастер-класса создавали под руководством скульптура и заслуженного художника Российской Федерации Романа Фашаяна.

«Дивеевский ангел — это особый образ, особый символ защиты. Ангелы-хранители скоро отправятся к нашим ребятам на передовую — как напоминание о том, что их ждут, верят в Победу и незримые крылья оберегают наших воинов», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Каждый желающий может внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий в Едином Центре СВО по адресу: Торговый центр Солнечный, улица Красная, дом 22А, 1 этаж.